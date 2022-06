Michael Schumacher "l'ha tenuto nascosto alla Ferrari": la foto del suo imbarazzante segreto

23 giugno 2022 a

Una Porsche Carrera GT, appartenuta a Michael Schumacher, è attualmente in vendita sul sito Elferspot. Non una grande novità, dato che diverse auto del Kaiser in questi tempi sono finite sul mercato. La vera notizia, però, è che il bolide tedesco appartenuto al sette volte iridato in F1 è stato tenuto in gran segreto per 18 anni, con Schumi che la prese nel 2004 per così tradire una delle regole contenute nel contratto da allora pilota Ferrari: quella di guidare solo auto di Maranello.

Come venne acquistata la vettura da Schumi - Era il 29 aprile di 18 anni fa, quando la società facente capo al suo storico manager, Willi Weber, acquistò la Porsche Carrera GT per conto di Michael, di fatto il vero proprietario del veicolo. Il Kaiser non rivelò mai ufficialmente di detenere quella vettura nel sua parco-auto e, fin quando ne fu in possesso (cioè fino al 2008), fu sempre molto attento a non farsi vedere in giro con la roadster, che ancora oggi è griffata con il suo riconoscibilissimo logo sia nella parte posteriore che sul cruscotto. Questo per non tradire la Ferrari, che nel frattempo lautamente pagava il suo stipendio, anche negli anni successivi al suo primo ritiro in F1 e con la Ferrari (a fine 2006), quando il tedesco proseguì nella breve carriera di collaudatore di Maranello.

L’inserzione di Elferspot - Martedì 21 giugno, però, la piattaforma Elferspot ha svelato il segreto del sette volte iridato di Formula 1, mostrando l’auto sul proprio sito. "Il veicolo è stato acquistato nuovo dalla Weber Management e messo a disposizione di Michael Schumacher, 7 volte campione del mondo di F1. Le prove di ciò sono disponibili" si legge infatti nell'annuncio intitolato "Carrera GT Michael Schumacher”, pubblicato sulla piattaforma online che si occupa di vendita esclusiva di Porsche. Per un’auto spinta da un V10 da 5,7 litri, per 603 Cv di potenza e sole 1.500 unità prodotte. Al momento, sono stati percorsi solo 14.200 km, mentre la cifra non è stata pubblicizzata.

