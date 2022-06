Anita Alvarez, malore in piscina: "Cosa faceva il bagnino", la bomba dell'allenatrice

24 giugno 2022 a

a

a

Quelli che ha vissuto Andrea Fuentes, allenatrice spagnola vincitrice di quattro medaglie olimpiche, sono stati i due minuti più brutti e lunghi della sua vita. Terminata l'esibizione di nuoto sincronizzato, Anita Alvarez ha avuto un malore sprofondando nelle acque della piscina mondiale di Budapest. Prontamente la sua allenatrice è intervenuta a salvarla, vedendo che nessun altro si tuffava per soccorrerla.

Mondiali di nuoto, la Alvarez ha un malore sott'acqua: orrore in mondovisione | Guarda

Lo stress, l'ansia da prestazione e la voglia di strafare della ragazza le hanno giocato un brutto scherzo. Non era però la prima volta che un episodio del genere capitava. In una gara a Barcellona, Anita ha avuto un malore, ma quella volta è stata salvata dalle compagne di squadra che si trovavano in acqua con lei. "Pesava, Anita, laggiù sott'acqua: portarla su è stata una fatica" ha spiegato l'allenatrice aggiungendo che solamente un bagnino si è tuffato in suo aiuto: "Ma anziché aiutarmi finiva con il darmi fastidio; voleva fare il suo lavoro, non capiva una parola di inglese, insomma, poveretto, ho dovuto faticare anche contro di lui".

Mondiali di nuoto, seconda medaglia d'oro di giornata per l'Italia: a Budapest vincono Ceccon e Pilato

È necessario però specificare che, per regolamento, gli assistenti non possono intervenire se non autorizzati da un segnale dei giudici che, in questo caso, è tardato ad arrivare. Fortunatamente ci ha pensato la Fuentes a intervenire portandola a bordo vasca. Dopo averla schiaffeggiata per farle riprendere i sensi, le ha girato la testa per farle sputare tutta l'acqua ingerita e consegnarla ai sanitari. "Le hanno strizzato il mignolo come si fa in questi casi per rivitalizzarla: Anita ha urlato" ha spiegato l'allenatrice. L'atleta ora sta fortunatamente bene e sta riposando in vista della prossima competizione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.