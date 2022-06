Maro Verratti derubato in casa a Ibiza: quanti contanti aveva, cifre sconvolgenti

28 giugno 2022 a

Sono stati derubati Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi a Ibiza. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la polizia spagnola sta dando la caccia ai ladri che nelle prime ore di domenica mattina 26 giugno hanno svaligiato la casa in cui alloggiavano il calciatore del Paris Saint Germain e la moglie, in vacanza nell'isola spagnola dei vip. I ladri avrebbero rubato più di 2,5 milioni di sterline (quindi 2,9 milioni di euro) a Verratti e anche oggetti di valore della casa che appartiene a Ronaldo, "Il fenomeno".

Secondo una prima ricostruzione dei fatti i malviventi hanno approfittato dell’assenza del calciatore e della sua famiglia, che erano fuori, e si sono introdotti nella villa prelevando contanti, gioielli e orologi preziosi.

Marco Verratti era a Ibiza per trascorrere una vacanza di lusso con la moglie, la modella francese Jessica Aidi. La coppia aveva preso in affitto alla cifra di 250.000 sterline (290.000 euro) a settimana la villa di Ronaldo "il Fenomeno", che si trova su un’isola privata chiamata Sa Ferradura, al largo della costa settentrionale di Ibiza.

Per il momento né Verratti né la moglie né Ronaldo hanno parlato del furto milionario. Sui social si vede solo una foto di Jessica Aidi di una settimana fa mentre è in costume e pronta per la spiaggia.

