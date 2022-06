Bruno Fernandes, "filmate il mio ca***": raptus assurdo con i compagni dello United

28 giugno 2022 a

Il Manchester United è reduce da una stagione a dir poco fallimentare, coincisa tra l’altro con il ritorno di Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo ha fatto il suo come sempre, segnando tanti gol che però non sono bastati per condurre un’annata quanto meno dignitosa, a causa di una squadra totalmente sconnessa e mai in grado di trovare gioco né continuità di risultati. A bocce ferme, è apparso in rete un video che riassume benissimo le spaccature e le tensioni che caratterizzano lo spogliatoio dello United.

Intristito dalla pessima stagione della sua squadra, Bruno Fernandes è sicuramente uno dei migliori giocatori dei Red Devils. Non sorprende quindi che sia emerso un filmato in cui appare molto nervoso con alcuni compagni: si tratta dei brasiliani Alex Telles e Fred. Non appena il portoghese li vede in piedi fuori dal centro sportivo, intenti a girare un video, si scaglia contro di loro: “Smettetela di essere così cogl***. Siete qui per giocare a calcio, non per far film. Filmate il mio ca***”.

La chiosa ben poco “sportiva” lascia di stucco i compagni, che si limitano a rispondere: “Rilassati, ca***”. Sebbene il filmato sembra piuttosto crudo, la versione ufficiale è che si sia trattato di uno scherzo a favore di telecamere, dato che nello stesso momento erano in corso le riprese di un documentario brasiliano dedicato proprio ad Alex Telles.

