Mondiali di nuovo, Paltrinieri oro nei 10km e Acerenza argento: Italia in trionfo

Infinito Gregorio Paltrinieri: l'azzurro conquista il secondo oro dei suoi incredibili Mondiali di nuoto in corso a Budapest, 4 medaglia complessiva vinta in Ungheria. Ed è una doppietta italiana: Greg oro e Domenico Acerenza argento nella 10 km di fondo, ed è la prima volta nella storia della specialità. Paltrinieri ha chiuso la gara in 1h50'56".8. mentre Acerenza ha preceduto il tedesco Florian Wellbrock (bronzo al photofinish sul francese Marc Antoine Olivier).

Dopo l'oro nei 1.500 in piscina, il bronzo in staffetta di fondo e l'argento nella 5 km dietro proprio a Wellbrock, il 27enne di Carpi si aggiudica dunque anche "la maratona del mare", in un clima torrido e infuocato (33 gradi fuori, 27 in acqua). Logico l'entusiasmo di Acerenza: "E' stata una gara perfetta, mi sembra un sogno. E se è un sogno svegliatemi". Sono le sue prime parole, appena uscito dalle acque del lago di Budapest, davanti ai microfoni di RaiSport -. "Greg e io siamo superamici, abbiamo fatto questa scelta di allenarci insieme perché ci fidiamo l'uno dell'altro. In gara sono stato molto lucido, ho conservato le energie per lo scatto finale, quando Gregorio è andato via sono andato in scia. Certo, lui era troppo forte per raggiungerlo". Per Paltrinieri è la quinta medaglia in un'edizione iridata.

