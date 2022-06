Psg, 200 milioni a Neymar per cacciarlo: esplode il caso, "e la sua nuova squadra è..."

29 giugno 2022 a

Dalla Francia, la voce di mercato che lascia tutti di stucco e che è stata ripresa da Il Corriere della Sera: Neymar jr. sarebbe stato allontanato dal Psg. Nel Paese transalpino ne sono certi, tanto che una fonte vicina al presidente del club, Nasser Al Khelaifi, ha già informato il padre-agente della stella brasiliana sulla volontà di rescindere il contratto. Peccato che il giocatore, legato ai francesi ancora da tre anni di contratto e forte di uno stipendio da 40 milioni, abbia chiesto il pagamento di tutte le spettanze. Cifra che, euro più euro meno, si aggira attorno ai 200 milioni. L’alternativa è la cessione in prestito a costo di contribuire al pagamento dell’ingaggio: la decisione è maturata in seguito all'innesto del nuovo direttore dell'area tecnica, Luis Campos, determinato a imprimere una svolta a livello disciplinare.

Psg, da Neymar al sogno Scamacca

A ‘O’ Ney’ viene imputato lo scarso impegno in allenamento. E per molti, il vero sogno dell’attaccante verdeoro è quello di fare ritorno a Barcellona, che però è improbabile a causa delle difficoltà finanziarie in cui versa la società catalana. El Pais sussurra che il giocatore sarebbe stato proposto al Chelsea e alla Juventus, ma da Torino fioccano le smentite. Da Parigi, intanto, partirà anche Mauro Icardi, che piace al Monza, seppur il suo ingaggio sia proibitivo per i brianzoli (“trattativa difficile, ma non impossibile”, l’ha definita l’a.d. Adriano Galliani). Campos a Parigi vorrebbe sostituirlo con Gianluca Scamacca, per il quale l'interesse è reale. Ma anche qui c'è il problema riguardo alla valutazione fatta da chi vende, ovvero i 40 milioni chiesti dal Sassuolo, che sono ritenuti eccessivi. Il Psg, però, non molla per l'attaccante azzurro e ragiona.

