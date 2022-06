Juve, pazzo scambio con il Liverpool: "Chi arriva a centrocampo"

29 giugno 2022 a

Non più una stagione all’asciutto di vittorie, come quella appena finita. Agnelli, Nedved, Arrivabene e Cherubini lo sanno, e fanno sul serio per far trovare a Massimiliano Allegri una squadra all’altezza. Dopo il ritorno di Paul Pogba e il quasi arrivo di Angel Di Maria, in uscita rispettivamente da United e Psg, la Vecchia Signora, scrive Sportmediaset, fa sul serio con il Liverpool per un possibile scambio tra il centrocampista francese Adrien Rabiot e il guineano Naby Keita. I due giocatori, entrambi di 27 anni, stanno entrando nel loro ultimo anno di contratto, con i rispettivi club di Serie A e Premier League.

Scambio possibile per le cifre simili di entrambi i giocatori

Regolarmente citato come obiettivo di alcune big inglesi, in particolare il Chelsea, secondo il Daily Mail, Rabiot potrebbe raggiungere invece il Liverpool, vicecampione d'Europa e d'Inghilterra la scorsa stagione. Sia il centrocampista francese che Keita hanno valori di mercato stimati all'incirca simili (intorno ai 20 milioni di euro). Ciò faciliterebbe la transazione, senza che nessuna delle due squadre debba versare un euro cash.

Di Maria, siamo ai dettagli: si ragiona sullo stipendio

Per l'approdo di Angel Di Maria alla Juve si è ai dettagli, scrive ancora Sportmediaset. Definito il contratto di una stagione a 7 milioni di euro netti, ora si sta discutendo di bonus legati alle presenze: l'argentino vorrebbe arrivare a 8-9 milioni complessivi, i bianconeri cercano di trattare, consapevoli che molto probabilmente l'anno prossimo dovranno cercare un nuovo sostituto (con conseguente nuovo esborso economico). Di Maria, infatti, ha fatto sapere di voler restare in Europa una sola stagione, prima di fare ritorno nella sua Argentina.

