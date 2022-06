Zlatan Ibrahimovic, il grande gesto d'amore per il Milan: spiazza tutti

30 giugno 2022 a

L’ennesimo atto d’amore di un giocatore, che, seppur abbia cambiato molte squadre nella sua carriera, ha sempre dimostrato di amare il Milan. L’ultimo gesto d’affetto che un calciatore rude come Zlatan Ibrahimovic ha rivolto al suo attuale club — fresco di vittoria del 19esimo Scudetto a Reggio Emilia contro il Sassuolo — lo vede aver firmato un contratto-ponte da 100 mila euro, per restare tesserato e poter fare riabilitazione a Milanello dopo l’operazione al ginocchio (la sua prognosi è di 7-8 mesi) subito dopo la fine dell’ultimo campionato. La voglia di continuare a essere una figura importante nel gruppo di Stefano Pioli è tanta, così come quella di aiutare i suoi compagni nella conquista del 20esimo Scudetto (che significherebbe seconda stella sulla maglia) arrivandoci prima dell’Inter (anche lei a 19).

Contratto-ponte fino a gennaio, poi si ridiscuterà il contratto

Di certo non si può firmare un contratto fino a gennaio, ma, è scritto su La Repubblica, è chiaro che lo svedese potrebbe firmare per una stagione intera, magari percependo la somma di 100mila euro (presumibilmente mensili) fino a gennaio, prima di ritoccare il suo ingaggio riportandolo magari alla stessa cifra precedente. Questa sarà poi una trattativa la cui intesa privata verrà portata avanti dalle parti in un secondo momento, nella speranza che Ibra possa ritornare a pieno regime.

Intanto il duo Maldini-Massara — i cui contratti scadono oggi, 30 giugno, ancora non rinnovati da RedBird — lavorano per far trovare una squadra competitiva a Pioli, dopo aver chiuso per Divock Origi del Liverpool. Nell’organico ci sarà almeno fino a gennaio anche ‘Ibracadabra’, che intanto ha dimostrato ancora una volta il suo amore per il Milan.

