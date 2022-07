Charles Leclerc, "demolito dalla Ferrari": sabotaggio perfetto a Silverstone

03 luglio 2022 a

a

a

Ancora una follia al box Ferrari. La scuderia di Maranello ha un pilota eccezionale come Charles Leclerc e continua sistematicamente a mandarlo a schiantare. Non ci sono giustificazioni per il fatto di non averlo richiamato ai box durante la safety car per cambiare gomme: la Ferrari ha favorito Carlos Sainz e ha così rovinato Leclerc, che era primo e che poi nulla ha potuto per tenere dietro Sergio Perez e Lewis Hamilton.

Un “sabotaggio” in piena regola che di sicuro non farà bene al morale di Leclerc, frustrato per non raccogliere quanto meriterebbe la sua guida spettacolare e fenomenale. “Incredibile che non abbiano fatto il doppio pit stop”, ha tuonato Carlo Vanzini nel corso della sua telecronaca su Sky Sport del Gran Premio di Silverstone. “Date delle gomme ha questo ragazzo - ha aggiunto - gli hanno distrutto la gara, demolita”.

Tanta amarezza per Leclerc, che aveva dimostrato di essere più veloce di Carlos Sainz. Quest’ultimo è l’unico contento della strategia suicida della Ferrari: dopo la prima pole, il muretto gli ha arbitrariamente regalato la vittoria, dato che dopo la safety car ha preso ampio margine grazie a Leclerc che ha dato battaglia a Perez e Hamilton, pur non potendo fare nulla per evitare di essere superato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.