Charles Leclerc e Mattia Binotto, il grande gelo: cosa non avete visto dopo Silverstone

05 luglio 2022 a

a

a

La prima vittoria in carriera di Carlos Sainz ha richiesto un sacrificio enorme a Charles Leclerc, che era primo al momento della safety car: scegliendo di richiamare ai box lo spagnolo e non il monegasco, la Ferrari ha deliberatamente scelto di sfavorire il suo miglior pilota, quello con più chance mondiali, costringendolo a finire quarto. Ultimamente tutto sta girando a sfavore di Leclerc, frustrato di non riuscire a capitalizzare quanto di straordinario sta facendo.

Verstappen beccato così con Leclerc dopo il disastro: la foto "ammazza-Ferrari" | Guarda

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, i rapporti fra Leclerc e Mattia Binotto sono freddi da un po’ di tempo: “Differenze di carattere e di visione, attriti sulla gestione. La discussione di domenica fra i due è la punta dell’iceberg di un periodo teso. Charles ha perso una marea di punti, non per colpa sua: per l’affidabilità (Barcellona e Baku), ma fanno più male quelli buttati via dal muretto a Montecarlo e Silverstone”. Binotto continua a difendere la scelta di favorire Sainz a discapito di Leclerc: “Capisco la delusione di Charles, è eccezionale, ma in quel momento abbiamo pensato a ottenere il miglior risultato per la squadra”.

"Basta invenzioni", "Ok... va bene": il drammatico team-radio che fa esplodere la Ferrari | Video

Ma per quale squadra? Per la Red Bull, forse, non per la Ferrari. E infatti Chris Horner ha “ringraziato” i colleghi per il regalo inatteso: “Perez ha allungato su Charles e Max ha perso solo 6 punti. Ottimo, in una domenica storta. La cosa più inattesa è che la Ferrari non abbia fatto il doppio pit-stop o che non abbia fermato Charles. Con la velocità che avevano sarebbero tornati in testa anche se Hamilton fosse rimasto fuori”.

Leclerc, addio Ferrari? Dopo Silverstone, le indiscrezioni drammatiche

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.