Gianluigi Donnarumma, "cosa cambia col nuovo allenatore": incubo infinito al Psg?

05 luglio 2022 a

a

a

Christophe Galtier è il nuovo allenatore del Psg. Sostituisce Pochettino, che dopo la clamorosa eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid non aveva alcuna speranza di rimanere sulla panchina dei parigini. Il club ha scelto un nome non di grido, e chissà che non possa essere una mossa vincente: Galtier è reduce da un ottimo quinto posto con il Nizza, con tanto di finale di Coppa di Francia (persa contro il Nantes).

"Io e lui sappiamo". Psg, il pizzino dello sceicco a Donnarumma: un mistero inquietante

Con il nuovo ciclo qualcosa sicuramente cambierà anche per Gianluigi Donnarumma, ma al momento non è dato sapere se in meglio o in peggio. Il portiere italiano ha sofferto abbastanza il dualismo con il 35enne Keylor Navas, e l’errore contro il Real Madrid non lo ha di certo aiutato. “Lavoro sempre con un numero uno e un numero due - ha spiegato Galtier - è più facile per me e per loro capire il loro ruolo all’interno della squadra. Ci sono delle gerarchie ma nel corso della stagione possono cambiare. Non ho ancora incontrato i portieri ma lo farò molto rapidamente”.

Donnarumma intervistato, la domanda che lo fa sprofondare nel dolore: guardate cosa fa

Altro tema caldo quello che riguarda Neymar: nelle ultime settimane sono circolate diverse voci che lo vorrebbero sulla lista dei partenti. Non sembra però pensarla così Galtier: “È un giocatore di classe mondiale, chi non lo vorrebbe? Ma c’è un equilibrio da mantenere e Neymar non fa eccezione. Ho un’idea chiara di cosa mi aspetto da lui, voglio che resti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.