Shakira e Piqué, "c'è un altro uomo": avvistamento clamoroso

06 luglio 2022 a

a

a

Vendetta, tremenda vendetta. Shakira, dopo anni di presunti tradimenti e "coppia aperta", avrebbe voltato pagina definitivamente e sostituito l'ormai ex compagno Gerard Piqué con un altro uomo. Secondo i media spagnoli, la popstar colombiana sarebbe stata beccata con un nuovo fidanzato, a poche settimane dall'addio al difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola.

Shakira e Piquè, "ma quali corna...". Una rivelazione privatissima (e piccantissima) sulla "coppia aperta"





Quella formata da Shakira e Piqué era senza dubbio una delle coppie più famose e ammirate del calcio mondiale, almeno fino a quando è esploso il gossip (subito confermato) della loro separazione. Dolorosa, perché in ballo ci sono anche i due figli avuti dalla coppia e che rischiano di soffrire più di tutti per l'esplosione della famiglia. Vuoi per le voci, molto velenose, che hanno accompagnato la rottura, con le rivelazioni sulla passione per la vita notturna del padre, decisamente scatenato e sensibile alla bellezza femminile. Dall'altro per la decisione della madre di tornare in America, la sua base professionale, con Piqué che vorrebbe tenere invece i figli in Spagna, dove sono sempre vissuti.

Damiano e Shakira? "Pare che...": il gossip del millennio, disastro per Giorgia Soleri?





La voce su una nuova fiamma di Shakira, a tempo di record, potrebbe avvalorare la tesi della "coppia aperta" con i due coniugi che, forse come estremo tentativo di superare una crisi che andava avanti da tempo, avevano cercato rifugio in avventure esterne pur di non far saltare in aria il matrimonio. Secondo i tabloid iberici, la splendida cantante 45enne di Barranquilla sarebbe stata avvistata con "un fascinoso ragazzo non popolare, nel mezzo di una vacanza trascorsa insieme ai figli Milan e Sasha".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.