Blackout in Spagna, se sono hacker è preoccupante, se non lo sono ancora di più

«C’è la possibilità che sia stato un attacco informatico. Ma non è stata confermata». Sono da poco passate le 14 quando interviene il viceministro portoghese per la Coesione, Manuel Castro Almeida. Da un’ora e mezza la penisola iberica è nel caos: i treni sono fermi, le comunicazioni interrotte, il traffico stradale bloccato, gli aeroporti, completamente al buio, paralizzati. Le cinque centrali nucleari spagnole si spengono, con i reattori che restano accesi solo grazie ai generatori di emergenza alimentati a gasolio. A un certo punto si fa largo pure l’incubo sulle forniture d’acqua.ALisbona, la società che gestisce la rete della città lancia l’allarme: il blackout potrebbe «causare interruzioni dell’approvvigionamento idrico». In quelle prime ore concitate nessuno sa quale sia la causa del maxi guasto alla rete elettrica che ha messo in ginocchio Spagna, Portogallo e il sud della Francia. Almeida viene smentito poco dopo. Il centro nazionale per la sicurezza informatica lusitana scarta l’ipotesi hacker. «Non ci sono evidenze di un attacco informatico» conferma anche il presidente del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa. Gli fa eco il primo ministro del Portogallo: «Non si esclude nessuna opzione, ma al momento non ci sono indicazioni che si sia trattato di un cyberattacco ». «Sappiamo che abbiamo connessioni» elettriche «con la Spagna», aggiunge, «tutto indica che è stato là dove ha avuto inizio questa situazione, ma non voglio speculare». Bisogna però aspettare metà pomeriggio per capire qualcosa in più.

È il gestore di rete portoghese, Ren, a spiegare i motivi del blackout. I quali rendono evidente la fragilità dei nostri sistemi elettrici. Perché la società conferma che gli hacker non c’entrano nulla. «A causa di variazioni estreme di temperatura nell’interno della Spagna», afferma Ren, «si sono verificate oscillazioni anomale nelle linee ad altissima tensione». Secondo il gestore, dunque, la colpa è di un raro fenomeno meteo,noto come “variazione atmosferica indotta”, che ha provocato un tale sbalzo nel flusso di energia da mettere fuori uso la sincronizzazione dei sistemi elettrici,con ricadute su una parte della rete europea. Tradotto: un picco di caldo ha mandato in avaria il reticolato su cui transita l’energia elettrica. Ricostruzione che appare ancora più preoccupante di un eventuale attacco informatico. Secondo Ren, potrebbe essere necessaria fino a una settimana prima che la rete portoghese torni alla normalità. In Spagna, il premier socialista Pedro Sanchez convoca una seduta d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale. Ma latita per quasi tutto il pomeriggio. Interviene solo alle 18.30 con un breve messaggio televisivo registrato alla Moncloa, il Palazzo dove si trova la sede del governo. E lascia aperto ogni scenario, anche quello hacker. «Non abbiamo informazioni sulle cause del blackout, non scartiamo alcuna ipotesi ma è meglio non fare speculazioni» dice Sanchez, ricordando la tesi del gestore portoghese. All’origine del guasto, spiega, c’è stata una «forte oscillazione nel sistema elettrico europeo che ha portato a un’interruzione del flusso nella penisola iberica e nel sud della Francia». Manegli stessi minuti in cui parla Sanchez, a screditare la tesi di un attacco hacker è l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa). «Almomento, l’indagine indica un problema tecnico/di cablaggio», dichiara un portavoce dell’agenzia a Bloomberg. «Tuttavia, l’Enisa sta monitorando attentamente la situazione e siamo in contatto con le autorità competenti a livello nazionale e dell’Ue».