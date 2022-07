Nicolò Zaniolo alla Juve? "Contatti con l'Udinese": retroscena, ecco la pedina decisiva

06 luglio 2022 a

Niente altra stagione senza trionfi da mettere in bacheca. Il punto basso toccato l’anno scorso è troppo per la Juve, che si butta sul mercato per rivoluzionare la sua squadra e far trovare un organico pronto a Massimiliano Allegri. Secondo Sportmediaset, è tornato di moda il nome di Nahuel Molina per la corsia destra del club della Vecchia Signora. Con i soldi che si incasserebbero dalla cessione di Matthijs De Ligt, inseguito da Chelsea e Bayern Monaco, i bianconeri vogliono andare all'assalto dell'esterno argentino dell’Udinese. Trattativa iniziata tempo fa, ma poi interrotta per le richieste dei friulani di 30 milioni di euro. Ora le parti potrebbero avvicinarsi sensibilmente. Mentre al posto del centrale olandese ex Ajax (e con l’addio già ufficializzato di Chiellini), Cherubini dà la caccia ai sostituti: i nomi restano sempre quelli di Gabriel dell'Arsenal e Kimpembe del Psg.

Resta vivo il sogno Zaniolo

Dalla Germania, secondo Sky Deutschland, la Juventus avrebbe detto no a Benjamin Pavard, proposto come contropartita dal Bayern Monaco, nell'affare che porterebbe in Baviera Matthijs de Ligt. Resta invece sempre vivo il sogno Nicolò Zaniolo della Roma. L’idea di una proposta ‘indecente’ potrebbe farsi largo nelle ultime ore, per sbloccare la trattativa sul centrocampista giallorosso e della Nazionale. A lanciarla il giornalista ed opinionista bianconero, Luca Momblano: Arrivabene avrebbe proposto come contropartita ai capitolini Juan Cuadrado, giocatore che sarebbe molto gradito per José Mourinho. Ecco spiegato l’interesse della Vecchia Signora per Molina dell’Udinese, naturale successore del colombiano in caso di una sua eventuale partenza con destinazione Roma.

