Tennis, raptus di Elias Ymer: vetri in frantumi e partita sospesa, choc in campo

Un raptus di Elias Ymer, numero 137 della classifica Atp, ha rischiato di mettere in pericolo le persone presenti nei pressi della telecamera andata in frantumi. Dopo un punto perso in una partita del Challenger di Salisburgo, il tennista svedese ha sfogato la sua frustrazione su una pallina, colpendola con forza: non era sua intenzione rompere nulla, ma ha centrato in pieno una telecamera.

Il vetro di protezione è andato in frantumi e i frammenti sono caduti in campo: di conseguenza la partita è stata sospesa per qualche minuto, in modo da consentire la rimozione di tutti i pezzi di vetro. Il giudice di sedia ha poi punito Ymer con un “penalty point” per condotta antisportiva, ma non lo ha squalificato dato che la rottura della telecamera non è stata considerata intenzionale. La partita è poi terminata con il punteggio di 6-4, 6-3 in favore del francese Corentin Moutet.

Piccola curiosità: Elias è il fratello maggiore di Mikael Ymer, che occupa una posizione migliore nella classifica Atp (è 88esimo). Tra l’altro Mikael soltanto la scorsa settimana è stato impegnato contro Jannik Sinner nel secondo turno di Wimbledon: lo svedese è riuscito a vincere un set, il terzo, ma per il resto dell’incontro non è riuscito a porre grande resistenza all’altoatesino.

