Fabio Fognini, cortocircuito: "Semttetela, mai e poi mai...", prima accusa Nadal e poi sbrocca

L’ennesimo sfondone di una carriera fatta di buone partite e qualche successo, ma anche tante uscite a vuoto. Dopo le forti frasi sui social sull’infortunio agli addominali di Rafa Nadal — quel “Non credeteci” scritto su Instagram —, con il conseguente ritiro dalle semifinali di Wimbledon dello spagnolo (e l’ingresso di Nick Kyrgios in finale), sono arrivate forti le polemiche contro il ligure. Anche contro Fritz, il destino di Nadal sembrava segnato, prima di vincere al tie break quinto set (dopo oltre quattro ore di gioco).

Le critiche arrivate al ligure sui social

Da qui le pesanti insinuazioni su Nadal, da parte del 35enne sanremese sui social. Che nella tarda serata di mercoledì ha postato una storia su Instagram in cui sottolineava la frase "da infortunato" in un titolo sulla vittoria di Nadal, commentando "sicuro…", con tanto di orario di durata del match – 4 ore e 20 minuti – messo in bella mostra. E poi l'accusa esplicita che fosse tutto finto: "Ragazzi smettetela di credere a tutto quello che leggete, per favore!!!”. Alla fine, col ritiro ufficiale dello spagnolo, sono partiti gli insulti a Fognini, scritti sotto all’ultimo post di una settimana fa della sua timeline. Da “pagliaccio” a ”Ma tu chi sei?”, chi aggiunge: "Gente solo gelosa e invidiosa, in cerca di attenzioni", "Che atto senza classe, nessun collega fa questo ad un altro collega", fino ad arrivare alla sentenza finale, che tira in ballo un altro azzurro di un altro sport: "Sei il Cassano del tennis". E chissà se Nadal avrà modo lui stesso di replicare ad un attacco così frontale.

Il successivo post di Fognini contro i giornalisti

Resosi conto del caos che si è scatenato sulle sue affermazioni, Fognini ha creato un’altra storia su Instagram, accusando i media di aver travisato il suo pensiero: "Cari amici giornalisti, tengo a precisarvi con queste due semplici righe che MAI E POI MAI ho fatto riferimento a un campione come Rafa — scrive il ligure — E mai me lo potrei permettere!!! È ora di smetterla di scrivere e riportare tutto quello che volete e in maniera SBAGLIATA. Detto ciò auguro a Rafa e al suo Team in bocca al lupo per questa finale di Wimbledon".

