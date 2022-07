Al Milan piace il Belgio: dopo Origi ecco chi arriva

Simone Baldin 09 luglio 2022 a

Mercato e buoi dei paesi tuoi, verrebbe da dire. Ogni periodo storico ha il suo tormentone calcistico, che domina le estati dei direttori sportivi. Basti pensare a Milano, dove su entrambe le sponde l'attenzione sembra diretta soprattutto (se non esclusivamente) al Belgio. Nella rosa milanista a portare alta la bandiera fiamminga, da un anno e mezzo, ci sta pensando Alexis Saelemaekers e a dargli man forte è arrivato da qualche giorno (e si è già fermato) lo svincolato Divock Origi, reduce dalla proficua avventura di Liverpool. Ma la spesa di Maldini e Massara in terra belga è tutt' altro che finita. Anzi, ancora da lì dovrebbe arrivare il pezzo da novanta del mercato rossonero: il 21enne Charlese De Ketelaere, stellina del Bruges con cui i due direttori hanno già trovato l'accordo.

Adesso si spingerà con il club: per ora tra l'offerta rossonera e la richiesta ballano 10 milioni (20 a 30), ma avendo portato a casa il gradimento del giocatore, non è escluso che la strada potrebbe ora essere favorevole per chiudere l'affare. In salita parrebbe essere invece quella che porta al marocchino del Chelesea Ziyech (29), che andrebbe a chiudere le entrate sulla trequarti. C'è chi invece ha puntato sul Giappone (metaforicamente) come la Fiorentina, che ha scelto di annunciare l'arrivo in Toscana di Gianluigi Gollini e Luka Jovic mostrando sui propri social l'immagine di Oliver Hutton e Benji Price con la maglia viola. In arrivo anche Dodò dallo Shakhtar Donetsk. Qualcuno che ancora punta sull'Italia c'è: il Monza di Galliani dopo Ranocchia, Sensi e Pessina,si è aggiunto Samuele Birindelli (22) dal Pisa.

Ora si punta sull'ex Empoli Andrea Pinamonti (23), che ha tante richieste dalla Serie A (Atalanta, che ingolosisce il calciatore, e Napoli su tutte) e Gianluca Caprari del Verona. La Lazio ha messo a disposizione di Sarri Nicolò Casale (24) e, dopo un lungo corteggiamento, l'ex capitano del Milan Alessio Romagnoli (27). Per la porta c'è Maximiliano del Granada. Sempre sul fronte difensivo, la Cremonese ha chiuso per Vlad Chiriches dal Sassuolo. L'Inter è alla ricerca di un paio di difensori per completare la rosa e i nomi non mancano. L'ultimo è Dan-Axel Zagadou, mancino 23enne svincolato dal Borussia Dortmund. Gli agenti hanno incontrato la dirigenza nerazzurra nella sede milanese.

