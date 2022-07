Gerhard Berger "scomunica" Leclerc: "Ferrari l'auto migliore. Ma lui..."

09 luglio 2022 a

Una sorta di piccola "scomunica", per Charles Leclerc. A pronunciarsi è un grande ex della Ferrari, Gerhard Berger, che intervistato da L'Equipe fa il punto sul duello di quest'anno, quello tra il monegasco e Max Verstappen, duello che in verità continua da che i due erano ragazzini.

E l'ex pilota austriaco di Formula 1 spiega: "Leclerc è veloce. Uno super veloce. È molto bravo. L’ho seguito per anni di kart perché correva con mio nipote - ricorda -. L’avevo già seguito", premette. Poi, però, Berger aggiunge: "Ho solo un dubbio sulla sua aggressività. Ha lo stesso istinto killer di Max Verstappen? Max, in questo ambito, è strabiliante. È incredibilmente aggressivo, ma è in grado di gestire questo suo atteggiamento per arrivare alla vittoria. Penso che il campionato non sia finito e che la lotta sarà intensa. Secondo me la Ferrari ha la macchina migliore", conclude Berger. Insomma, il suo pensiero è chiaro: la Ferrari quest'anno è l'auto migliore, ma Leclerc non avrebbe l'aggressività di Verstappen.

Dunque chiedono a Berger se Leclerc può diventare aggressivo come Verstappen. E lui risponde: "Non deve. Un pilota non dovrebbe cambiare il suo modo di essere. È eccezionale perché è così. Il modo in cui ha gestito il suo errore a Imola, dimostra che sa migliorarsi. E imparare". Scomunica sì, ma parziale...

