Hamilton e Verstappen, "rissa" in conferenza stampa: "Molto diverso", "A 37 anni..."

Il sorpasso alla Copse ancora rimane nella mente di tanti. Pure in quelle di Lewis Hamilton e Max Verstappen, tanto che i due protagonisti sono tornati sul tema (il contatto che ha mandato in barriera l’olandese nel GP di Silverstone 2021) a poche ore dall’inizio del Gran Premio d’Austria di F1. In conferenza stampa, l’inglese ha fatto i complimenti a Charles Leclerc per il sorpasso esterno subito domenica scorsa, seppur vano dato che nel finale il 44 (con le rosse contro le bianche usate del monegasco) ha alla fine chiuso terzo. Il messaggio, però, era ovviamente diretto a Verstappen: “Charles ha fatto un ottimo lavoro, è un grande pilota. La nostra lotta è stata chiaramente molto diversa da quella che ho vissuto l’anno scorso a Copse. Ma siamo stati entrambi in grado di lottare e passare ruota a ruota senza problemi”.

Verstappen: "Hamilton? A 37 anni si imparano ancora cose"

Nemmeno il tempo di dire queste parole, che in conferenza stampa è arrivata la risposta dell’olandese: “Penso che sia molto bello che a 37 anni si possa ancora imparare ad andare in corda. Sta imparando, e questo è bello. È positivo anche per i piloti più giovani sapere che a 37 anni ci sia ancora margine e tempo per imparare — ha detto il pilota Red Bull — Nel filmato che compara le due manovre si vede chiaramente cosa è cambiato rispetto all’anno scorso. Credo che Charles gli abbia concesso meno spazio rispetto a me, e questo la dice lunga. Se ne faccia una ragione, alla fine è stato lui ad essere penalizzato nel 2021, quindi i commenti che ha fatto non hanno senso”.

Verstappen: "Parole Hamilton ingenue ora che siamo in Austria"

Verstappen poi dice con decisione: “(Hamilton, ndr) È stato maldestro da parte sua rilasciare certe dichiarazioni proprio adesso che andiamo in Austria e avrò molti tifosi, ma sono parole che non hanno alcun effetto sulla mia prestazione — conclude il Campione 2021 — Devo solo concentrarmi su quello che stiamo facendo qui e credo che quest’anno stiamo facendo abbastanza bene”.

