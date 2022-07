Ferrari, Sainz su Leclerc: "Niente da perdere", sconcerto tra i tifosi

10 luglio 2022 a

Inutile negarlo, in Ferrari la tensione è palpabile. Cresciuta a Silverstone, con la vittoria di Carlos Sainz un poco punitiva ai danni di Charles Leclerc, ed esplosa ieri, sabato 9 luglio, nel corso della sprint-race sul Red Bull Ring, il gp di Austria. Un serratissimo duello tra il monegasco e lo spagnolo, con quest'ultimo che ha attaccato più volte, le due Ferrari hanno anche sfiorato il contatto. Alla fine, ad imporsi nel duello tutto in famiglia, è stato Leclerc.

Ma intanto Max Verstappen con la sua Red Bull era letteralmente volato via. E Leclerc, a fine sprint-race, lo ha fatto notare, chiedendo al compagno di collaborare per battere l'olandese della Red Bull. Insomma, toni controllati, ma dove la polemica serpeggia.

E stupisce quella che è la replica di Sainz, il suo commento sul corpo a corpo con Leclerc: "Penso che c’era davvero poco da perdere o da guadagnare in quella lotta. Stiamo parlando di un punto in più o un punto in meno, perché non ci sono molti punti in palio. In più Max era in controllo, quindi non abbiamo perso chissà quanto tempo", ha affermato. E, francamente, c'era molto da perdere: se i due si fossero toccati, magari eliminandosi dalla sprint-race, ci sarebbe stato tanto, tantissimo da perdere. Senza considerare che, comunque, in Formula 1 un punto può marcare la differenza tra un titolo mondiale o una atroce delusione...

