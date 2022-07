Francesco Totti e Ilary Blasi, "In Tanzania a riprendersela". Tam tam impazzito

20 luglio 2022 a

Francesco Totti rompe il silenzio dalla rottura con Ilary Blasi tornando a postare sui social, e subito i fan non si sono fatti attendere. L’annuncio della separazione dei due ha suscitato clamore a Roma, e se molti tifosi giallorossi hanno ringraziato l’ex capitano per aver contribuito all'arrivo di Paulo Dybala, ricordando quanto si sia speso in prima persona con l'argentino per convincerlo a sposare la Lupa, tanti altri gli mandano un messaggio che tira in ballo Ilary: "Vola in Tanzania a riprenderti tua moglie”. E non solo, ci sono altri commenti, di chi non si arrende alla fine di una storia che è una vicenda privata e dolorosa, ‘facendo il tifo' perché la coppia torni assieme.

“Francè ripensaci, una come lei non la ritrovi” - La frase più nota è "Vai in Tanzania a riprenderti tua moglie. Di famiglie e mogli così ne esistono una sola", a "Vola in Tanzania che è meglio… di Ilary ne esiste una sola…”. Ma ci sono anche pensieri come: "Vai a riprenderti tua moglie!!! Lei ti sta aspettando!!!” o "Francè ripensaci… una come lei non la ritrovi”. E ancora l'invito a pensare ai figli e alla famiglia: "Francè riprenditi la tua famiglia… vola da tua moglie", "Corri dai tuoi figli perché in futuro te ne pentirai", "Vola dalla tua famiglia” e "Vai in Tanzania e riprenditi la famiglia".

“Se Totti e Blasi si lasciano, l’amore non esiste” - Commenti simili peraltro si trovano anche sotto l'ultimo post in spiaggia di Ilary: "Con Totti siete più belli ancora", "Siete meravigliosi, mi auguro che torni tutto come prima", "Torna con Totti” e "Se ci fosse il padre sarebbe ancora meglio”. Nelle prime ore, invece, il commento più gettonato sui social della showgirl era stato: "Se Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano, allora davvero vuol dire che l'amore non esiste".

