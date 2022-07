Leclerc fuori, la reazione di Binotto ai box Ferrari: "Ora in Ungheria..."

25 luglio 2022 a

“Leclerc? Nessuno nel team lo ha mai messo in dubbio. E in Ungheria questa Ferrari può fare doppietta”. La sintetizza così Mattia Binotto ai microfoni di Sky dopo il GP di Francia, dove Charles Leclerc è andato in barriera in pieno controllo della gara e Carlos Sainz si è preso il quinto posto di rimonta. “Anche oggi sul degrado gomme avevamo la meglio sulla Red Bull — dice il team principal a Sky — Tutto andava per il verso giusto, a dimostrazione che la macchina è competitiva, e l'ha dimostrato anche Carlos. Quindi dobbiamo puntare a una doppietta in Ungheria. Voltiamo pagina”. Discutere un errore non ha senso, serve subito la reazione all’Hungaroring per non lasciar scappar via Max Verstappen, lontano ora 63 punti ora dal monegasco.

Binotto: “Per vincere dobbiamo essere perfetti e fortunati” - E ancora: “Leclerc sta già parlando con gli ingegneri, ha già il sorriso, è la forza di un campione che sa anche voltare pagina — ha detto Binotto — E noi siamo con lui. Problemi con l'acceleratore? Nessuno, nulla a che vedere con l’incidente”. Per poi concludere: "Per vincere bisogna essere perfetti, e a volte anche fortunati — termina il team principal — Ci stiamo facendo le ossa. Questa Ferrari ha fatto un salto incredibile rispetto alle stagioni passate. Ci stiamo provando tutti, in ogni modo, dando spettacolo. Non ci sta andando bene per alcuni motivi. Da qui in poi abbiamo la consapevolezza di avere una macchina che ci deve dare soddisfazione. Voltiamo pagina. La corsa Mondiale? Ce la siamo resa più difficile, ma non è impossibile".