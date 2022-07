Formula 1, Verstappen vincitore del Gp di Francia: rafforzata la leadership mondiale

24 luglio 2022 a

Max Verstappen vince il Gran Premio di Francia di Formula 1. Il pilota della Red Bull ritorna alla vittoria a Le Castellet e fortifica la propria leadership mondiale, complice il ritiro di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, infatti, si è ritirato dopo essere finito a muro quando era al comando della gara. Podio completato dalle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, a precedere l’altra Red Bull di Sergio Perez.

Da segnalare la grande rimonta di Carlos Sainz (Ferrari), partito penultimo per via della penalità legata alla power unit e capace di issarsi in quinta posizione davanti all’Alpine di Fernando Alonso. Settimo Lando Norris (McLaren) a precedere Esteban Ocon (Alpine).

Per il ferrarista Leclerc quanto accaduto domenica 24 luglio è una vera e propria disfatta. Il pilota, dopo l'incidente, si è così sfogato con un urlo di rabbia via radio affermando che la macchina continuava ad accelerare nonostante avesse frenato. D'altronde Leclerc aveva mantenuto la prima posizione, dopo la partenza del Gp di Formula1. La rossa del monegasco aveva tenuto dietro senza troppe difficoltà la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton. Poi però l'imprevisto che lo ha costretto a fermarsi al 17esimo giro.