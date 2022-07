Charles Leclerc, telefonata a sorpresa in tv e crollo emotivo: eccolo in lacrime

Lorenzo Pastuglia 28 luglio 2022 a

a

a

Si chiama Julien Febreau ed è un telecronista francese di Canal + per la F1. Il giorno successivo al GP di Francia, durante una diretta su Twitch, ha volto chiamare Charles Leclerc per rincuorarlo e portargli il proprio sostegno dopo l’errore del Paul Ricard. Non un trappolone, insomma, ma volergli passare tutto l’affetto della community del giornalista, tanto che, dopo qualche squillo, Febreau ha spiegato al monegasco cosa stesse succedendo. Per la conseguente risposta di Charles: "Oh, Julien, come stai?". E da qui ha inizio lo scambio di battute tra il telecronista e il numero 16 della Rossa.

“Charles, ti vogliamo bene”

Febreau a quel punto ha detto subito che era in diretta Twitch, comunicandogli il messaggio che lui e gli altri partecipanti alla diretta hanno voluto inviargli: "Volevamo solo dirti che ti vogliamo bene e che ti stavamo pensando. Vedo tanti messaggi nella chat che dire ‘Charles ti amiamo'… Tutti volevano dirti che ti vogliamo bene, è proprio quello che volevamo dirti!”. Per conseguenti ringraziamenti da parte del pilota della Ferrari, arrabbiatissimo dopo l’errore del Paul Ricard ma pronto a ridarci dentro questo weekend in Ungheria, nel GP dell’Hungaroring che chiude la prima parte di stagione, prima di tre settimane di pausa estiva e del ritorno del Mondiale a fine agosto (il 28) con l’appuntamento di Spa.

Leclerc commosso

Stupito e felice per tutto quest'affetto, Leclerc ha risposto: "Grazie di cuore a tutti, è un piacere. In ogni caso, sento tanti messaggi e mi fa piacere". E ora l'obiettivo è quello di vincere all'Hungaroring, che spesso, anche negli ultimi anni, è stato terreno di caccia della Ferrari. Seppur ci sarà da battere sia la Red Bull di Max Verstappen che l’incognita pioggia…