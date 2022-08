Juventus, "pericolo missili": in fuga da Israele, salta la partita con l'Atletico

06 agosto 2022 a

a

a

Salta l’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid. La partita si sarebbe dovuta disputare al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, ma è stata annullata a causa di quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, con il lancio di missili da parte di Israele che ha reso il clima tutt’altro che sereno per giocare a calcio.

Jet privato e si precipita in Italia: il gesto di Ancelotti che commuove tutti

Inizialmente si era valutato un trasferimento in extremis a Torino, per disputare l’amichevole all’Allianz Stadium seppur a porte chiuse, ma l’ipotesi è stata scartata a causa di difficoltà logistiche. Inoltre la partita sarebbe potuta essere anche l’occasione per parlare di Alvaro Morata, che Max Allegri vorrebbe ancora alla Juve come vice di Dusan Vlahovic: l’Atletico lo valuta però oltre 30 milioni, cifra che i bianconeri non sono disposti a spendere. E così si valutano altre opzioni per completare l’attacco: Luis Muriel è uno degli osservati speciali, essendo tra l’altro in scadenza nel 2023.

"Chi è la favorita per lo Scudetto": John Elkann spiazza tutti (e stronca Andrea Agnelli)

Il colombiano potrebbe costare 10-15 milioni, ma su di lui è piombato anche il Newcastle che potrebbe complicare non poco le cose alla Juve. Inoltre i bianconeri stanno conducendo una trattativa per Filip Kostic: la sensazione è che presto verrà trovato un accordo, con l’esterno che potrebbe essere a Torino in tempo per la prima di campionato, in programma il 15 agosto contro il Sassuolo.