Milan, Origi "solo dopo il Mondiale?": l'infortunio che spaventa i tifosi

I tifosi del Milan sono un po’ in ansia per la situazione infortuni di Divock Origi. Arrivato a parametro zero dal Liverpool, l’attaccante belga non è destinato a fare il titolare, ruolo occupato da Giroud, ma al tempo stesso l’ambiente rossonero è molto curioso di vederlo all’opera, anche perché Zlatan Ibrahimovic dovrà stare fuori ancora a lungo.

Il Milan ha quindi bisogno di due attaccanti importanti come Giroud e Origi per iniziare bene la stagione su tutti i fronti. Oggi, sabato 6 agosto, i rossoneri sono attesi dall’ultima amichevole del pre-campionato contro il Vicenza: Stefano Pioli ha tutta l’intenzione di fare le prove generali in vista dell’esordio in campionato, previsto esattamente tra sette giorni contro l’Udinese. Origi non sarà in campo stasera, dato che è ancora alle prese con un infortunio che lo ha tenuto spesso fuori durante la preparazione. La sua presenza è in dubbio anche per la prima di campionato.

E così i tifosi hanno iniziato a manifestare un po’ di preoccupazione sulle condizioni del belga, che potrebbe impiegare più tempo del previsto per essere utile alla causa del Milan: “Ha saltato tutta la preparazione, temo che lo vedremo in forma seria solo dopo il Mondiale. Che peccato”, è uno dei tanti commenti dei fan rossoneri, abbastanza pessimisti sull’impiego di Origi in questo primo scorcio di campionato.