Lewis Hamilton, il giorno più drammatico: "Non riuscivo a slacciare le cinture"

Lewis Hamilton aveva davvero pensato anche all’ipotesi del ritiro, dopo quel finale terribile di Abu Dhabi, dove ha perso il titolo all’ultimo giro contro la Red Bull di Max Verstappen. L’inglese lo ha raccontato a Vanity Fair: “Mi sono chiesto se volevo continuare — ha detto l’inglese —. Ma mi sento ancora in missione, sono convinto che riusciremo a ottenere una vittoria quest’anno". Anche se la delusione lo scorso 12 dicembre era tanta: “Quando ho visto come stavano iniziando ad andare le cose, le mie peggiori paure si sono risvegliate — ha detto il sette volte iridato —. Ancora oggi non trovo le parole per esprimere come mi sentivo. Ricordo che stavo seduto lì solo, incredulo, nella mia auto. Che dovevo slacciarmi le cinture e uscire ma non ne avevo la forza. Se mi sono sentito imbrogliato? Sapevo cosa era successo, sapevo che qualcosa non era giusto”.

Dal veganesimo alla polemica battuta rivolta al nipote

Nell’intervista di Hamilton a Vanity Fair sono stati toccati tanti temi, come il veganesimo. L’inglese della Mercedes, infatti, non mangia più la carne dal 2017: “I medici me lo avevano sconsigliato e invece sono stato più continuo che in passato e nel frattempo ho vinto cinque titoli mondiali — ha commentato ancora alla rivista — ho provato alla gente che si sbagliava”. Parlando anche di quando finì nella bufera per aver detto durante il giorno di Natale, in una storia Instagram, ‘I ragazzi non indossano vestiti da principessa’ a suo nipote, che girava per casa sorridente e vestito con tale costume: “È stato così stupido — ha concluso il sette volte iridato — Mi sono reso conto che gran parte della mia educazione stava venendo fuori. È solo stato un momento di ignoranza. E ho subito capito che in realtà non è così che mi sento nel profondo. Quindi ho trovato il modo di mostrare a quella comunità che li sostengo. È difficile nel mondo di oggi. È difficile annullare le cose”.