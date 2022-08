Fernando Alonso insultato: "Ha una certa età, cervello compromesso", terremoto in F1

09 agosto 2022 a

Tra Fernando Alonso e l’Alpine sono volati gli stracci. Tanto che lo spagnolo ha poi deciso di lasciare Enstone per approdare nel team Aston Martin di Lawrence Stroll, mentre la scuderia del Gruppo Renault è tuttora impegnata con la grana Oscar Piastri. Ovvero se l’australiano sarà costretto a rimanere perché così dice il contratto, o se alla fine passerà alla McLaren. In una lunga intervista a El Confidencial, Otmar Szafnauer, ha spiegato intanto il perché della scelta relativa all’addio di Fernando Alonso: “Come per tutti, nella vita arriva il momento in cui l'età influisce sulle tue capacità psicologiche, sui tuoi occhi, sul tuo cervello, sui tuoi muscoli, sul tuo sistema nervoso… — dice il team principal dell’Alpine -. Schumacher, a 42 anni, è stato battuto da Rosberg. A 38 anni non sarebbe successo. E succede a tutti noi”.

La replica polemica di Alonso al team principal Alpine

“Per questo — ha concluso Szafnauer — abbiamo pensato che con Fernando fosse un anno, più un anno, più un anno. E voleva garanzie di più tempo”. Parole replicate dello stesso Alonso: "Era la prima volta che sperimentavo una cosa del genere — ha commentato il due volte iridato —. Non sono completamente sorpreso, perché ho vissuto altre situazioni e storie da entrambe le parti, dal lato pilota e dal lato team. Ma, nel mio caso, non avevo mai vissuto una cosa del genere”.

Poi conclude sempre in maniera polemica: “Non posso essere così ingenuo da non conoscere le regole del gioco della Formula 1, ho vissuto tante storie. Credo di essere un uomo integro, se mi impegno in qualcosa mantengo la parola, è il modo in cui sono cresciuto, quello che mio padre mi ha trasmesso. Ho capito che non tutti fanno le cose allo stesso modo”.