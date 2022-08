Serie A, lo studio: ecco la classifica del campionato 2022-2023

12 agosto 2022 a

Il prossimo campionato di A è oramai alle porte, ma c’è chi ha calcolato un algoritmo che ci dice come finirà. Per la matematica, sarà l’Inter ad avere la meglio sul Milan nella lotta per la conquistata della seconda stella — entrambe sono a 19 Scudetti —, seguita dai cugini rossoneri. Il calcolo dell’algoritmo, denominato Spi (Soccer Power Index), è stato fatto da Fivethirtyeight.com, sito americano specializzato in statistiche, che ha appunto pronosticato la classifica finale del campionato 2022-23. Davanti le due milanesi, poi Napoli e Atalanta. Tanti dubbi, dato che la Juve — rinforzatasi di molto con gli acquisti di Bremer, Di Maria, Pogba e Kostic — è solo settima, dietro a Roma e Lazio e davanti a Fiorentina, Torino e Sassuolo.

Inter, scudetto con 78 punti. Retrocedono Cremonese, Spezia e Salernitana

Difficile che la squadra di Max Allegri ‘retroceda’ in quella posizione, dato che l’anno scorso, nonostante svariate difficoltà, aveva chiuso quarta, a 16 punti di distacco dalla capolista Milan. L’Inter, l’eterna e principale rivale dei bianconeri, vincerà lo Scudetto con 78 punti, a +7 dal Milan, +10 dal Napoli e +13 dalla Dea bergamasca. Una sorta di dominio nerazzurro, confermato anche dalla differenza reti ipotizzata e dal 36% di probabilità di conquistare il titolo.

Ma non è tutto qui. Per quanto riguarda invece la parte destra della graduatoria della prossima Serie A, l'algoritmo piazza Verona, Udinese, Bologna, Sampdoria, Monza, Empoli, Lecce, dall'11esimo al 17esimo posto, "condannando" alla retrocessione Cremonese, Spezia e Salernitana. Ancora poche ore e il campionato inizierà, ma solo nel corso della stagione potremmo capirci di più.