Samir Handanovic, esplode la bufera: "La responsabilità è sua"

14 agosto 2022 a

a

a

La gara di Lecce dell'Inter vinta all'ultimo secondo ha lasciato strascichi polemici soprattutto sui social. Nel mirino dei tifosi è finito ancora una volta Samir Handanovic. Il portiere dell'Inter sarebbe stato indicato dai tifosi come il principale responsabile del gol del momentaneo pareggio dei salentini.

Inter all'ultimo respiro, Lecce ko al 96'. Lukaku subito in gol

E così a fine partita, come rivela Virgilio, si è scatenato l'inferno sull'estremo difensore nerazzurro: "Sul gol del Lecce c’è la responsabilità di Skriniar – dice Claudio – ma male anche Handanovic che non chiude lo specchio e poi non è reattivo sul rasoterra”. Anche Massimo attacca il portiere: “Poi parliamo di Handanovic che sul gol anziché buttarsi sulla palla per parare, si appoggia per terra". E nel mirino è finito anche il mister, Simone Inzaghi, per le sue scelte: "Inzaghi se non panchina Handanovic dopo il gol preso a Lecce dimostra di non saper gestire. Spalletti ha panchinato Totti, possibile non si riesca a far sedere Handa", si sfogano i tifosi sui social. Infine l'attacco più velenoso: "Hai preso Onana ma continui a far giocare Handanovic. Hai preso Asllani per fargli fare il vice Brozovic ma poi adatti altri per sostituirlo. Nuovo anno, stessi limiti. Iniziamo bene".

"Scudetto, c'è anche la Roma". Walter Zenga, l'intervista a Libero: "Ma l'allenatore più bravo..."

Insomma i tifosi dell'Inter non sono soddisfatti e puntano il dito contro l'uomo che dovrebbe difendere i pali. Troppo grande ancora la ferita per l'errore di Radu costato uno scudetto.