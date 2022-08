Angel Di Maria, la sentenza: quanto starà fuori, Juve nei guai

16 agosto 2022 a

Il debutto in Serie A di Angel Di Maria era stato come quello sognato dai tifosi della Juventus: subito gol e assist per l’argentino, che però verso la metà del secondo tempo si è fermato improvvisamente per un problema fisico. Il responso non è dei migliori per i bianconeri: Di Maria ha riportato una lesione del muscolo adduttore della coscia sinistra.

Verrà rivalutato tra 10 giorni, ma il mese di agosto potrebbe essere già finito per lui, che salterà sicuramente la prossima sfida contro la Sampdoria e probabilmente anche quella successiva contro la Roma. La speranza della Juve è di recuperarlo per le partite contro Spezia e Fiorentina, ma non è da escludere che l’assenza di Di Maria possa prolungarsi anche oltre. Di certo finora i bianconeri non sono stati fortunati dal punto di vista degli infortuni, dato che anche l’altro grande acquisto di questa sessione, Paul Pogba, è fermo ai box per un problema fisico non di poco conto.

Uno stop, quello di Di Maria, che accorcia ulteriormente la coperta di Max Allegri in attacco: praticamente è rimasto soltanto Vlahovic, dato che Chiesa è ancora indisponibile. Per questo motivo la Juventus ha bisogno di fare presto con le ultime operazioni di mercato: dovrebbe essere in dirittura d’arrivo l’affare che dovrebbe portare a Torino Memphis Depay.