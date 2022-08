Andrea Petagna, gossip esplosivo: "Con chi ci ha provato", cacciato da Napoli?

17 agosto 2022 a

Calciomercato, donne e guai. Ci sarebbe una pruriginosa (e presunta) vicenda di corna sfiorate dietro la cessione di Andrea Petagna, passato pochi giorni fa dal Napoli al Monza. L'ex bomber cresciuto nelle giovanili del Milan e e impostosi alla Spal (28 gol in 2 stagioni in Serie A), dopo un biennio piuttosto opaco da bomber di scorta all'ombra del Vesuvio, a 27 anni ha deciso di rilanciarsi in Brianza, al centro dell'attacco apparecchiato da Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Titolare fisso nell'undici di mister Stroppa (sempre che il Condor, nelle ultime ore del mercato, non riesca davvero a riportare in Italia Mauro Icardi, esubero extra lusso del Psg), l'atletico centravanti secondo Dagospia si sarebbe lasciato alle spalle non solo le delusioni tecniche con la maglia azzurra, ma pure una piccante e tumultuosa vita sentimentale. Talmente piccante da averlo "scottato".

Mentre la sua splendida ex, la giunonica modella Michelle Sander, infiamma Instagram con scatti in bikini (striminziti) o direttamente senza veli scatenando uno tsunami nelle acque della Costa Brava, in Spagna, Petagna starebbe cercando di dimenticare anche un'altra bellissima ragazza.

Da vero bomber, scrive Dagospia riprendendo la rubrica "Chicche di gossip" pubblicata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Petagna "aveva tentato un approccio con una showgirl 'intoccabile' perché legata a un dirigente del Napoli. Insomma, va bene osare ma così forse è troppo. Che ci sia proprio la tentazione delle tentazioni, dunque, dietro la scelta di Aurelio De Laurentiis di cederlo al Cav in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.