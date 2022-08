Carlo Ancelotti, duro con Casemiro: "Se vuole andare..."

20 agosto 2022 a

Carlo Ancelotti conferma l'addio di Casemiro al Real Madrid. Le strade di Casemiro e dei blancos si separeranno. Ed è stato lo stesso allenatore del Real Madrid ad annunciare l'addio di Casemiro. A quanto pare il giocatore avrebbe espresso la volontà di fare nuove esperienze. E così il tecnico che con i blancos ha vinto tutto nell'ultimo anno spiega: "Ho parlato con lui. Vuole provare una nuova sfida, il club lo capisce. Casemiro per quello che ha fatto e per la persona che è, dobbiamo rispettare la sua voglia. Ci sono trattative, non è ufficiale, è ancora il nostro giocatore ma la sua volontà è di andarsene. Se lo farà, abbiamo le risorse per sostituirlo".

Insomma Ancelotti pensa a nuovi assetti per la squadra che dovrà affrontare una stagione piuttosto difficile con il mondiale in Qatar che di fatto rallenterà e non poco la stagione. Il Real sarà protagonista in Champions e per Ancelotti queste stagioni a Madrid potrebbero essere le ultime della sua carriera.

Carletto ha infatti annunciato qualche settimana da che dopo l'esperienza a Madrid potrebbe lasciare la panchina. Gli manca però ancora un ruolo di prestigio: Ct della Nazionale azzurra...