MotoGp, Bagnaia stravince in Austria: altri punti rosicchiati a super Quartararo

Un super Francesco Bagnaia fa tris e trionfa anche nel Gran Premio d'Austria, classe MotoGp, centrando il terzo successo di fila dopo Assen e Silverstone. Gara sontuosa e dominata dal pilota della Ducati, che dopo una gran partenza è rimasto in testa per tutti i 28 giri. Il secondo posto se lo aggiudica un grande Fabio Quartararo, che conquista 20 punti d'oro per la corsa al secondo titolo consecutivo: El diablo vola a +32 su Aleix Espargaro (sesto), mentre Bagnaia gli rosicchia ancora qualcosina portandosi a 44 punti di distanza dalla vetta. Chiude il podio l'altra Ducati ufficiale di Jack Miller.

Pecco Bagnaia parte velocissimo e si prende subito la testa della corsa a discapito di Bastianini, partito in pole ma costretto poi a uno sfortunato ritiro nel corso del sesto giro dopo aver perso le posizioni anche su Miller e Martin. Subito dietro Quartararo sembra fare più fatica con la Yamaha, seguito dall'Aprilia di Aleix Espargaro, partito malissimo ma bravo a recuperare diverse posizioni in poche tornate. Passano i giri e le due rosse ufficiali di Bagnaia e Miller restano lì davanti, mentre nel 17 giro Martin compie un errore e cede la terza piazza a Quartararo, che ritrova un buon ritmo per cercare di mettersi a caccia dei ducatisti. Con un gran sorpasso il francese strappa il secondo posto a Miller, costretto ad accontentarsi del gradino più basso del podio complice anche una caduta di Martin. Stravince invece Bagnaia, che poi commenta a botta calda non senza autoironia: "E' stata una gara davvero lunga, per mantenere calma e cautela abbiamo deciso di mettere la soft all'anteriore. A inizio stagione ho commesso tanti errori, quindi mi sono detto che avrei dovuto usare di più il cervello. Avevo un buon vantaggio oggi quindi ho cercato di mantenere una certa costanza. Negli ultimi giri ho mantenuto la calma perché l'anteriore si muoveva ovunque. Sono contento del mio team che ha fatto un grande lavoro".

"Considero questa una delle mie gare migliori in assoluto, mi sono spinto al limite e ho rischiato di cadere un paio di volte - sono le parole del francese Quartararo -. Ogni giro è stato come una qualifica, questa pista è dura. Ma sono piuttosto felice. I primi giri non sono stati buoni, poi sono riuscito a compiere una grande rimonta. Magari con qualche giro in più a disposizione avrei potuto lottare con Bagnaia".