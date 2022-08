Massimiliano Allegri si sfoga: "Nessuno l'ha notato", con chi ce l'ha

23 agosto 2022 a

a

a

Il gol annullato ad Adrien Rabiot, che era a un passo dal Manchester United prima di restare, il pari inaspettato in trasferta contro la Samp. Dopo la vittoria convincente dell’esordio per 3-0 contro il Sassuolo, ora Max Allegri deve fare i conti col primo pari della stagione. Al Marassi è finita 0-0, per quattro punti in classifica su sei in questo avvio a braccetto col Milan (1-1 a Bergamo contro l’Atalanta). La buona notizia è la porta rimasta inviolata per la seconda gara di fila: “Non abbiamo preso gol per due partite — ha esordito l’allenatore a Dazn — nel primo tempo la Sampdoria ha fatto bene e noi nella ripresa abbiamo fatto delle buone cose con anche due-tre situazioni favorevoli”.

Allegri, non solo Rabiot: quali sono i 3 guai che possono affossare la Juventus

Allegri: “4-4-2? Con i giocatori che ho è difficile”

Il toscano cerca comunque di guardare il lato positivo del risultato: “Nel primo tempo siamo stati troppo frettolosi anche per merito della Sampdoria che ha corso molto, ma noi siamo stati poco lucidi e poco pazienti — ha aggiunto — Nel secondo siamo andati meglio anche grazie agli inserimenti delle mezzali e siamo migliorati tecnicamente. Peccato per i due punti persi, comunque siamo partiti un filino meglio dello scorso anno”. Discorso che poi sulla tattica, sul mercato e sui giovani: “Passare al 4-4-2? Con i giocatori che ho è difficile — ha detto ancora — Vlahovic e Kean sono bravi ad attaccare la profondità, serve uno che riceva palla. Di mercato parlo con la società che si sta già muovendo dopo averlo fatto bene in estate. E poi basta parlare di moduli, nel calcio esistono le categorie”.

La Juventus è nei guai: grosso guaio contro la Sampdoria, perché rischia

Su Chiesa e Pogba: “Spero di recuperarli a gennaio”

E ancora: “Adrien (Rabiot, ndr) aveva anche fatto gol, ma gliel’hanno annullato — ha commentato Allegri Stasera quando la partita si è incattivita ha mostrato la sua forza, è un giocatore che potrà servirci. Abbiamo tanti 2000, ma solo con quelli non si vince: Miretti e Rovella sono entrati bene, ma nessuno si è accorto che Miretti ha corso all’indietro, nel calcio non si va mai all’indietro a meno che non sei l’ultimo uomo”. Per poi concludere: “Abbiamo rischiato di prendere gol e pure nel finale con Kean, che ha anche tolto il pallone a Bremer. È fisiologico avere problemi giocando a certi livelli se non si ha esperienza. Speriamo di recuperare a gennaio sia Chiesa che Pogba, che sono giocatori discretamente bravi…”.