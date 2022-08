Juventus, l'indiscrezione: "Arriva lui", il piano B che non piacerà ad Allegri

23 agosto 2022 a

a

a

Sono ore difficili in casa Juventus. Lo 0-0 incolore contro la Sampdoria ha messo a nudo tutti i problemi della squadra di Allegri, che al momento non sembra avere un’idea né una direzione di dove andare. Certo, le assenze di giocatori importanti come Di Maria, Pogba e Chiesa pesano, ma non possono essere un attenuante: la Juve vista a Marassi è inesistente, ne sa qualcosa Vlahovic che non vede un pallone neanche a pagarlo.

"AllegriBall?". Max umiliato con una foto: terremoto alla Juventus

E così in giornata si è svolto un summit di mercato tra Allegri e la dirigenza bianconera: è stato deciso di puntare su Milik per riempire la casella del vice-Milik. Una soluzione che però non stuzzica affatto la fantasia dei tifosi, che speravano in uno sforzo per prendere Depay: quello sì che sarebbe stato un vero rinforzo e non solo un ripiego per quando non gioca Vlahovic. Milik dovrebbe arrivare dal Marsiglia in prestito oneroso a 2 milioni, con diritto di riscatto fissato a 8.

Tre big di Serie A ora tremano: batosta in arrivo, chi rischia davvero grosso

A centrocampo, invece, non accadrà nulla in entrata se prima non partirà nessuno: al netto dei giovani che potrebbero andare in prestito altrove, la Juve valuta eventuali offerte per Zakaria e Arthur. Non partirà sicuramente, invece, Rabiot: dopo che la trattativa con il Manchester United è sfumata, il francese è tornato titolare a Marassi e non è stato neanche tra i peggiori.