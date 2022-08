Georgina Rodriguez in chiesa a Fatima vestita così: lo scandalo

Francesco Fredella 24 agosto 2022 a

a

a

Georgina Rodriguez fa parlare tutti. Ancora una volta. Lei, compagna di Cristiano Ronaldo, visita il Santuario di Fatima in Portogallo con un look che diventa virale: le foto fanno il giro delle Rete in pochissimo tempo e tutto diventa, ancora una volta, super cliccato. La 28enne è molto credente, anche l’ex calciatore della Juve ha sempre professato la propria fede. Con un post sui social, la Rodriguez scrive: “Continua a guidare e illuminare il mio cammino, piccola Vergine”. Ma le foto della fidanzata di CR7, con un look abbastanza particolare, fanno subito il giro della Rete.

Cristiano Ronaldo, regolamento di conti in mondovisione: come umilia quest'uomo | Video

Partiamo dai colori. Innanzitutto, total white. C'è un motivo: il bianco rappresenta il colore della purezza e della spiritualità. Ma l'abito scelto dalla Rodriguez è troppo aderente e mette in risalto le forme, soprattutto il lato. Per non parlare della griffe: foulard e borsa di Chanel mentre ai piedi indossa delle comode ciabattine azzurre di Hermes.

Arriva una pioggia di commenti. “La Chiesa è un luogo per ringraziare e pregare, non per mettersi in mostra”, scrive un utente. “Pubblicità subliminale per Chanel in Chiesa”, commenta un altro. Parliamo, poi, di prezzi: la borsa Chanel costa più di 8mila euro mentre il foulard 450 euro. I sandali? Ben 2 mila euro. Un costo eccessivo secondo il popolo della Rete. “La Chiesa non ha bisogno di telecamere”, commenta un follower. Una critica molto forte, eccessiva, che non lascia scampo alla Rodriguez.