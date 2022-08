Inter, minaccia da incubo dal Psg: cosa può succedere con Skriniar

25 agosto 2022 a

a

a

De Vrij, Skriniar. Insomma, il Psg ci sta provando in tutti i modi per i centrali dell’Inter. In particolare lo slovacco ex Samp, inseguito tutta l’estate con offerte che hanno sfiorato i 70 milioni di euro. Beppe Marotta prima ha pensato di venderlo, ma la giusta offerta non è arrivata, tanto da decidere di blindarlo e di levarlo dal mercato. Dalla Francia, scrive però L’Equipe, lo stesso club dello sceicco Al-Khelaifi potrebbe tornare alla carica per il roccioso centrale, con i parigini pronti a mettere sul piatto 60 milioni più un calciatore come contropartita tecnica.

Dall'Inter arriverà però un ‘no’, mentre l’a.d. Beppe Marotta sta lavorando per rinnovare lo slovacco così da blindarlo: il giocatore ha "rinunciato" a nove milioni di euro offerti dai francesi, e per questo — scrive Sportmediaset — a Milano dovranno andare incontro al difensore con una proposta adeguata. Oggi l’ex Samp guadagna poco meno di quattro milioni e per questo lo stipendio dovrà essere portato almeno a sei, adeguandolo a quanto percepito da Martinez e Brozovic (Lukaku è un caso a parte). Un'intesa di massima è già stata trovata da tempo, ora bisognerà mettere tutto nero su bianco.

Intanto, sempre L’Equipe ha aggiunto nuovi dettagli sulla situazione Inter-Psg per Skriniar. Il presidente dei parigini Nasser Al-Khelaifi sarebbe irritato dall'intransigenza alla cessione dello slovacco, tanto da far capire ai nerazzurri che il difensore arriverebbe a Parigi la prossima stagione a parametro zero. Il 27enne è in scadenza giugno 2023, ma l'Inter, una volta chiuso il mercato, va ripetuto, procederà immediatamente ad avviare le trattative per il rinnovo del contratto.