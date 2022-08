Federica Pellegrini, "il grande assente al matrimonio": chi mancava

27 agosto 2022 a

a

a

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono moglie e marito dal pomeriggio di oggi, sabato 27 agosto. La Divina - così è soprannominata la leggenda vivente del nuovo italiano - è convolata a nozze con il suo allenatore: 34 anni lei, 40 lui, per il grande giorno hanno scelto la Chiesa di San Zaccaria a Venezia.

La Pellegrini è arrivata con circa 45 minuti di ritardo ed è stata accompagnata all’altare dal padre: per l’abito bianco ha scelto un modello firmato da Nicole Cavallo, con il particolare di un grande fiore bianco in testa. Per quanto riguarda l’acconciatura, invece, nulla di troppo elaborato: i capelli biondi dell’ex nuotatrice sono stati lasciati liberi e quasi naturali. Giunta ha invece scelto un completo blu con il papillon su scarpe nere. Durante la cerimonia la Pellegrini ha in un certo qual modo omaggiato Alberto Castagnetti, ct della Nazionale scomparso nel 2009 che è stato molto importante nelle prime fasi della sua carriera: le parti cantate della celebrazione sono state affidate alla figlia Virginia.

Tanti i vip invitati al matrimonio, a partire da Giovanni Malagò e da Luca Cordero di Montezemolo. Presente anche Igino Massari, incaricato tra l’altro di preparare la torta nuziale. Il grande assente è certamente Filippo Magnini: l’ex della Pellegrini è anche il cugino dello sposo, ma non si è visto al matrimonio.