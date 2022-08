Charles Leclerc, “rovinato da Verstappen”: occhio a questo video, un caso inquietante

28 agosto 2022 a

La sfortuna di Charles Leclerc in questo Mondiale di Formula 1 non sembra conoscere limiti. Il Gran Premio del Belgio è risultato essere subito compromesso per il pilota monegasco, che nei primi giri è stato vittima di un principio di incendio, causato da una visiera che è finita nell’anteriore destra. E così Leclerc è dovuto rientrare ai box dopo soli 4 giri, compromettendo irrimediabilmente la sua gara.

Gara che è poi finita anche peggio, dato che il muretto Ferrari si è reso protagonista di un altro errore da dilettanti: nonostante il pilota non volesse farlo, è stato costretto a rientrare ai box a due giri dalla fine per montare le gomme rosse e provare a fare il giro veloce, ma i calcoli sono stati sbagliati e Leclerc si è ritrovato alle spalle di Fernando Alonso. Oltre al danno, la beffa: il monegasco ha pure superato i limiti di velocità in pit-lane ed è stato sanzionato con 5 secondi di penalità che gli hanno fatto perdere la posizione in favore proprio di Alonso.

Al termine della gara è stato ricostruito che probabilmente è stato Verstappen che, strappando la visiera, ha rovinato la gara di Leclerc. L’olandese ha infatti dichiarato che all’inizio è stato costretto a strapparsi la visiera a causa della sabbia: nello stesso giro Leclerc ha iniziato ad accusare problemi, e infatti come si vede dal video nel momento in cui Verstappen si libera della visiera alle sue spalle c’è proprio Leclerc…