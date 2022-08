Juventus, arriva Paredes? "Effetto domino": cosa può accadere

30 agosto 2022 a

Oramai è quasi fatta: Leandro Paredes è molto vicino dal vestire la maglia della Juve per la prossima stagione, dopo aver trovato l’accordo con il club bianconero. Il 28enne centrocampista ex Roma, dunque, torna in Serie A dopo cinque anni, lasciando un Psg pieno zeppo di calciatori in cui non riusciva a trovare il giusto spazio. La conferma definitiva sulla partenza dell’argentino l’ha data l’allenatore del Psg, Christophe Galtier: "Paredes non sarà incluso tra i convocati, ha trovato un accordo con la Juve", ha detto il tecnico dei parigini, precisando, però, che manca ancora quello tra i due club.

Paredes-Juve: si discute col Psg sul riscatto

La volontà da entrambe le società è quella di arrivare alla chiusura. Il Psg, partito da una richiesta di cessione a titolo definitivo per 20 milioni, ha detto sì alla valutazione fatta dalla Juve di 15 milioni ma non vuole aprire al prestito con diritto di riscatto, tenendo duro sull'obbligo di riscatto. Ecco perché i bianconeri, secondo Tuttosport, per accelerare potrebbero decidere di dire sì all'obbligo di riscatto, soprattutto se uscissero Arthur e Fagioli. Nella giornata di oggi, intanto, sono previsti nuovi contatti tra le parti.

Rovella-Monza: ci siamo, arriva in prestito secco

Intanto con il probabile arrivo di Paredes, si registra la partenza di Nicolò Rovella dalla Juventus al Monza, in prestito secco fino al 30 giugno 2023. Le visite mediche sono previste già mercoeldì e poi il calciatore classe 2001, sempre entrato a gara in corso in questo inizio di stagione con i bianconeri, sarà un nuovo giocatore della formazione di Stroppa.