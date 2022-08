La Juve piega lo Spezia con Vlahovic e Milik. Il Napoli frena col Lecce

31 agosto 2022 a

La Juve torna a vincere e lo fa in modo convincente con un 2-0 allo Spezia che rilancia i bianconeri in classifica. La squadra di Allegri mette in cassaforte i tre punti con un gol di Vlahovic all'inizio del match da punizione e poi chiude i conti sul finale con la prima rete in bianconero del nuoco arrivo Milik. La coppia d'attacco dunque va a segno e fa felice Allegri che da tempo cercava una seconda punta. La Juve in classifica aggancia il Milan a 8 punti e si posiziona nel treno che insegue la Roma.

Ai bianconeri si aggiungerà presto Paredes che ha lasciato il Psg proprio oggi con destinazione Torino. Insomma Allegri comincia ad avere una rosa corposa anche in vista degli impegni di Champions.

Nell'altro incontro di Serie A, il Napoli frena con il Lecce in casa e pareggia per 1-1. Gli uomini di Spalletti non riescono a trovare la giusta confidenza con i 3 punti che potrebbe dare slancio al campionato del Napoli. Di sicuro il campionato sarà combattutissimo. E nel prossimo turno c'è già un grosso scontro diretto, il derby tra Milan e Inter, la prima sentenza del campionato è davvero dietro l'angolo.