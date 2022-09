Coca Cola vietata, la decisione che sconvolge la Francia

02 settembre 2022 a

Un caso clamoroso, che arriva dritto dritto dalla Francia: il Paris Saint-Germain, il club parigino e super-potenza calcistica, vieta ai suoi giocatori la Coca Cola. La decisione è di un nutrizionista ingaggiato dal direttore sportivo del club nel corso di questa estate: tra le prime decisioni del nutrizionista, appunto, il bando alla celeberrima bevanda, insieme ad altri divieti.

La Coca Cola, infatti, viene vietata al pari di tutte le altre bibite zuccherate, quali il tè freddo. Peccato che - piccolo "particolare" - la Coca Cola è uno sponsor ufficiale del Psg dalla bellezza di 22 anni e, recentemente, la partnership - ricorda ilfattoalimentare.it - è stata rinnovata fino al 2024.

Ma tant'è, ora piove questa nuova regola interna, il cui obiettivo è quello di favorire per gli atleti l'alimentazione più sana possibile. Tra le altre novità introdotte dal nutrizionista, quella dell'obbligo di due pasti al giorno, colazione e pranzo, da consumare tassativamente all'interno del centro sportivo di Camp des Loges (in questo caso, non si tratta di un unicum). Ma ora ci si chiede: come lo prenderanno gli assi del Psg il divieto al consumo di Coca Cola?