Ferrari, "non possiamo permettercelo": budget sforato, i sospetti sulla Red Bull

03 settembre 2022 a

a

a

I conti non tornano in casa Ferrari per quanto riguarda gli sviluppi della Red Bull. Mattia Binotto ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni sul budget cap, sulla scia delle voci che vedrebbero i rivali al lavoro per portare in pista un nuovo telaio alleggerito: tale upgrade violerebbe però il limite di spesa imposto in Formula 1, dato che varrebbe almeno 2 milioni di dollari.

"Ultimi dettagli". Gasly, la conversazione rubata con Leclerc: che succede

“Sarebbe un peccato che un campionato si decidesse a causa del regolamento finanziario e non di quello tecnico o sportivo”, ha dichiarato Binotto, anche se oggettivamente il Mondiale sembra essere compromesso per la Ferrari, indipendentemente da possibili violazioni del budget cap. Sia Leclerc che Sainz sono infatti lontanissimi da Verstappen, che gode di un centinaio di punti di vantaggio che sembrano poter bastare tranquillamente per consentirgli di bissare il titolo della scorsa stagione. “Siamo di fronte a un regolamento molto giovane, con tante imprecisioni - ha sottolineato Binotto - sul quale la Fia deve monitorare in modo dettagliato anche se purtroppo sono ancora in pochi”.

Ferrari umiliata? "Forse...": clamorosi sospetti nel paddock sulla Red Bull

L’oggetto della discordia è il possibile telaio alleggerito di ben 4 kg che la Red Bull potrebbe portare nelle prossime gare: un intervento da almeno 2 milioni che non è stato smentito da Horner, secondo cui sarebbe possibile grazie all’extra budget concesso dalla Fia. “Come Ferrari non potremmo mai introdurre un telaio più leggero o diverso a causa del budget cap - ha dichiarato Binotto - sarei sorpreso se qualche altro team riuscisse a farlo e se succederà saranno le regole a dire se sarà possibile o no”.