Gasly, "ultimi dettagli": la conversazione rubata con Leclerc, che succede

03 settembre 2022

"Sì, sto lavorando sugli ultimi dettagli del nuovo contratto”. Sono le parole che Pierre Gasly ha detto a Charles Leclerc, pizzicate in un video e di una trattativa che lo vede direttamente interessato. Il francese dell’AlphaTauri è stato beccato dalle telecamere della Formula 1. Probabile non si tratti di un accordo di rinnovo con Red Bull (più difficile) o del team di Faenza, con cui ha firmato un accordo per il 2023 prima della pausa estiva. Improbabile dunque che finisca all’Alpine, che potrebbe annunciare uno tra Daniel Ricciardo o Mick Schumacher, nel caso il tedesco uscisse dall’Academy Ferrari.

Alpine, si attende il comunicato sul nuovo pilota

In caso di trattativa con l’Alpine, invece, Gasly, pilota 26enne di Rouen, rappresenterebbe un precedente che può far giurisprudenza (avendo già l'AlphaTauri annunciato ufficialmente che sarà un suo pilota anche nel 2023), ma anche perché andrebbe a sconvolgere ulteriormente il mercato piloti (che mai prima d'ora è stato così incerto a questo punto della stagione). Intanto l’Alpine deve annunciare il suo pilota, si attende il comunicato, seppur resti difficile che il vincitore del GP di Monza 2020 possa cambiare di casacca.