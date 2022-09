Gp Olanda, la vergogna dei tifosi di Verstappen: attimi di panico in pista

04 settembre 2022 a

A Zandvoort va in scena il Gp d'Olanda. Ovviamente l'entusiasmo dei tifosi è alle stelle: siamo nella "casa" di Max Verstappen, campione del mondo in carica della Formula 1 e dominatore anche di questa stagione, con la sua Red Bull.

Ma l'entusiasmo, nel giorno della qualifica in cui Verstappen si è piazzato primo, altra pole position, è andato decisamente troppo in là. La seconda fase delle qualifiche è stata ferma per molto tempo perché i tifosi orange avevano lanciato sul tracciato dei fumogeni arancioni. Gesto oltre che folle molto pericoloso. E anche nel Q3 hanno lanciato un fumogeno, che si è fermato a bordo pista.

Un comportamento, quello dei suoi tifosi, che non è piaciuto affatto a Verstappen, il quale commentando l'accaduto ha usato toni fermi, duri. "È una cosa molto stupida da fare – ha premesso il pilota –. Vedere i fumogeni è bello, ma ovviamente c'è un limite e lanciarli in pista è semplicemente stupido". Dunque Max ha preso le distanze dai responsabili: "Penso che la persona che l'ha fatto sia stata rimossa. Non fa bene a nessuno ed è pericoloso perché vieni buttato fuori quindi non puoi vedere la gara e per noi la sessione è stata interrotta proprio a causa della pericolosità". Duro anche il ferrarista Charles Leclerc: "Spero che in futuro si possa fare qualcosa per evitarlo". La speranza è che durante la gara di oggi, domenica 4 settembre, non avvenga ancora un fatto simile.