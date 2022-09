Federica Pellegrini a Venezia, lo spacco vertiginoso strega tutti

05 settembre 2022 a

A Venezia Federica Pellegrini gioca un po' in casa. Sia per i natali, nella vicina Mirano, sia perché pochi giorni fa è convolata a nozze con il suo bel Matteo Giunta proprio nella Laguna, con una cerimonia da mille e una notte organizzata dal "guru" Enzo Miccio. Anche per questo la 34enne leggenda del nuoto italiano, diventata dopo l'addio alle corsie una star a tutto tondo, ha stregato tutti, fotografi, presenti e semplici curiosi (sul web, ma non solo) sfilando sul red carpe dell'evento più glamour e mondano dello show business di casa nostra, la Mostra del Cinema. Uno spettacolo nell0 spettacolo.

La Divina Fede e suo marito si sono presentanti con due abiti total black che hanno contribuito a evidenziare i loro fisici di grandi sportivi (Giunta, oltre che cugino dell'ex fidanzato della Pellegrini, l'altro grande nuotatore azzurro Pippo Magnini, era anche l'allenatore di Federica), impeccabili per misura ed eleganza. Lui in smoking d'ordinanza, lei con spalle scoperte e dettaglio piccantino: non paga, ha infatti calato l'asso esibendo uno spacco vertiginoso. Risultato: paparazzi in delirio e un tocco di sensualità che non ha però rovinato l'immagine ricercata, anzi valorizzando ancora di più l'insieme.

Miglior occasione, insomma, non potevano trovare per celebrare una bizzarra ricorrenza, il "settiversario" come ironicamente scritto da Matteo su Instagram: i 7 giorni dalle nozze: come si dice in questi casi, tornare sul luogo del delitto in grande, grandissimo stile.