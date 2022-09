Antonio Cassano, insulti a Bastoni: "Ma non rompermi i cog***"

Lorenzo Pastuglia 06 settembre 2022 a

Ancora Antonio Cassano, ancora parole al vetriolo verso i protagonisti della nostra A. Stavolta non Massimiliano Allegri, già martoriato da diverso tempo per un gioco che non fa decollare la sua Juve, ma il protagonista adesso è Alessandro Bastoni, deludente in questo avvio di campionato con l’Inter insieme ai compagni della retroguardia nerazzurra: “Il Derby? L’Inter ha tante problematiche — ha tuonato Fantantonio in un post su Instagram — Ha l’idea di gioco, sicuramente poi ha avuto anche con l’entusiasmo, la foga e la cattiveria, ha avuto tante occasioni e poi la partita potevi anche pareggiarla. Però così un po’ con fortuna potevi pareggiarla. Il Milan ha meritato. L’Inter sta facendo soprattutto lì dietro”.

Cassano: “Bastoni si svegli, non rompa i c***i a me”

Dopo questo incipit, è arrivato l’attacco a Bastoni, per Cassano l’anello debole del reparto difensivo: "Bastoni invece di svegliarsi, di rompere i coglioni a me e di mettere i like o non like, cercasse il modo di svegliarsi e di marcare i centravanti perché sta facendo dei disastri — ha aggiunto Cassano — Lì dietro l’Inter sta concedendo tanto e dal momento che tu concedi a determinati tipi di giocatori delle occasioni importanti prendi tre gol a partita ma anche al pre-campionato è stato così. Bastoni deve cercare il modo di svegliarsi, e non di mettere i like ai follower”.

Bastoni, like ironico al contenuto di Cassano

Il riferimento di Fantanonio sul difensore dell’Inter e della Nazionale nasce dopo la sconfitta nerazzurra in casa della Lazio. Anche allora il barese non fu tenero con Bastoni: "È un calciatore molto sopravvalutato che sta facendo dei disastri". Il difensore nerazzurro, reagì con un like al contenuto, dimostrando dunque come il commento di Cassano non fosse passato inosservato. E ancora stavolta ha fatto lo stesso: tra i like al post di Cassano su Milan-Inter, c'è anche il suo. Una reazione ironica, che non passerà sicuramente inosservata.