Paredes, “preso per la gola”: regolamento di conti con Sergio Ramos

Leandro Paredes giocava con i campioni del Psg fino a qualche giorno fa, ma per lui non c’è stato alcuno sconto al ritorno a Parigi da avversario. La Juventus ha subito la doppietta di Mbappè e ha perso la prima partita del girone di Champions League, ma stavolta ha lottato. Soprattutto nel secondo tempo, quando McKennie ha riaperto l’incontro, gli animi si sono riscaldati.

Ed è in questi momenti che uno come Sergio Ramos è abituato a salire in cattedra. Il difensore spagnolo ha impiegato un anno per diventare leader del Psg, dopo che la scorsa stagione è stata costellata di problemi che gli hanno impedito di avere un vero impatto sul campo e sullo spogliatoio. L’ex Real Madrid è chiamato a far fare il salto di qualità mentale al Psg, che tecnicamente è il massimo che può offrire il calcio attualmente.

A un certo punto Paredes è entrato duro su Mbappè e non si è scusato, guadagnandosi un’occhiataccia da parte di Ramos, che evidentemente deve essersela legata al dito. Infatti poco dopo è arrivato il confronto diretto: Paredes ha commesso fallo su Messi e Ramos lo ha preso per il collo, spingendolo via. Giallo automatico per il difensore, che probabilmente voleva proprio quello.