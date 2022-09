Donnarumma travolto dagli insulti: quello che nessuno ha notato

07 settembre 2022 a

Gianluigi Donnarumma è finito nel mirino delle critiche, ancora una volta. Ormai il portiere italiano è atteso al varco da quando è diventato titolare inamovibile del Psg, con Keylor Navas costretto alla panchina dopo il mancato approdo al Napoli nel corso della sessione di calciomercato. In occasione della partita dominata in Champions contro la Juve, Donnarumma ha commesso un grave errore che ha rischiato di mettere in discussione il risultato.

Il portiere italiano è infatti uscito completamente a vuoto e ha consentito a McKennie di mettere a segno il gol del 2-1, che ha ridato forza e morale a una Juve che fin lì era stata praticamente sempre in balia del Psg. La partita sembrava infatti chiusa dopo la doppietta di Mbappè, con i francesi che hanno avuto anche diverse occasioni per triplicare, salvo poi dover giocare un finale intenso a causa dell’errore in uscita di Donnarumma.

Impietosamente le telecamere hanno subito inquadrato Navas in panchina, dopodiché sono partite le solite crociate social contro il portiere italiano. Al quale i tifosi del Psg ancora non hanno perdonato l’errore che li ha estromessi dalla scorsa edizione della Champions League, quando Donnarumma perse un sanguinoso pallone che portò al gol di Benzema, decisivo poi per il passaggio in rimonta del Real Madrid. E sui social i tifosi del Psg si sono scatenati a colpi di critiche e insulti.